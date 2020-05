Covid19 na Sv. Lucii

Od rannej mladosti si spomínam na svoju intenzívnu túžbu vymaniť sa z klasického stereotypu vidieckeho prostredia, kde som trávila detstvo. Paradoxne, ťahalo ma to do sveta a k neobyčajným cestovateľským zážitkom, ktoré som si začala plniť. Vďaka svojej ambicióznej povahe, vďaka krásnym náhodám, vďaka manželovi... V mojom uvedomelom ženskom veku je skutočne zaujímavé sumarizovať si spätne ušlé udalosti. Je to ako vraciať sa do každej prežitej sekundy znovu a znovu a opať ju plne cítiť. A tak o mojej prejdenej ceste, úspechoch, zážitkoch, ale i pádcoh a ponaučeniach píšem a nechávam sa uniesť na všetky tie miesta opäť a opäť. Čas totižto dodáva okamihom gráciu, význam a zmysel, ktorý sme tam pred tým vôbec nemuseli vidieť...